Berlin (ots) - Weltweit geben Unternehmen Milliarden aus, um Robotic Process

Automation einzuführen und zu warten (1). Das Problem: RPA-Bots gelten als

anfällige, unübersichtliche und nicht skalierbare Notlösungen. Camunda führt

deshalb in der neuesten Version 7.14 der gleichnamigen Open-Source-Plattform

einen Technologie-Stack ein, um RPA-Bots zu orchestrieren, zu überwachen und zu

analysieren. Darüber hinaus ermöglicht die Software Unternehmen veraltete und

anfällige RPA-Skripte durch API-Schnittstellen zu ersetzen, die sich leichter

skalieren lassen und dadurch erlauben, digitale Abläufe end-to-end abzubilden.

Das gab das Unternehmen heute auf der Entwicklerkonferenz CamundaCon LIVE 2020.2

bekannt.



"Fragmentierte Initiativen für die Automatisierung, ein Flickenteppich aus

Anbietern, unvollständige Governance-Modelle und der Versuch, übermäßig komplexe

Aufgaben zu automatisieren, blockieren die Anwendungen. Unternehmen, die

versuchen, ihr RPA-Programm zu erweitern, müssen diese Hindernisse bei

Prozessen, Governance und Kultur überwinden", heißt es in dem Bericht "Ten

Golden Rules for RPA Success" von Forrester Research, der im Mai 2020 erschienen

ist.







Unternehmen wegen bereits erfolgter RPA-Einführungen mit einigen

Herausforderungen zu kämpfen haben. Das geht aus einer noch unveröffentlichten

Camunda-Umfrage zum Stand der Prozessautomatisierung 2020 hervor, die in den

nächsten Tagen erscheint.



"Die zunehmende Verbreitung von RPA-Bots innerhalb der Unternehmen kann schnell

zu hoher Komplexität und steigenden technischen Schulden führen. RPA bietet

kurzfristig einen Mehrwert, stellt allenfalls aber eine Notlösung dar. RPA-Bots

werden mit der Zeit fragil und unflexibel, was Unternehmen Milliarden kostet und

teure Nacharbeiten erfordert ", sagt Daniel Meyer, CTO von Camunda. "Die offene

Architektur von Camunda unterstützt einen Lifecycle-Ansatz für die

End-to-End-Prozessautomatisierung, bei dem RPA-Teams zunächst verschiedene

RPA-Werkzeuge integrieren und orchestrieren und dadurch die Grundlage schaffen,

um auf robustere APIs zu migrieren, die eine echte digitale Transformation

unterstützen."



Camunda führt mit der heutigen Ankündigung einen strategischen Ansatz ein, um

Probleme, die mit wachsender RPA-Nutzung entstehen, zu lösen. Die Unternehmen

können damit:



- RPA-Bots und ihre Aktivitäten im gesamten Unternehmen überwachen und

analysieren

- RPA-Bots zusammen mit anderen Aktivitäten in End-to-End-Geschäftsprozessen

orchestrieren

- RPA-Bots durch moderne APIs oder Microservices ersetzen, um ihre technischen

Schulden zu reduzieren Seite 2 ► Seite 1 von 2



