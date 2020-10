Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in clearvise AG und legt Grundstein für weiteres Unternehmenswachstum

DGAP-News: ABO Invest AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in clearvise AG und legt Grundstein für weiteres Unternehmenswachstum 08.10.2020 / 16:05

ABO Invest in Zukunft unter dem Namen clearvise AG und neu ausgerichtetem Geschäftsmodell am Markt positioniert

Wachstumsstrategie im Strommarkt für erneuerbare Energien vorgestellt

Neues genehmigtes Kapital schafft Grundlage für nachhaltigen Portfolioausbau

Prüfung konkreter europäischer Wind- und PV-Projekte im Gange

Wiesbaden, 08. Oktober 2020 - Die ABO Invest AG, ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio, hat ihre außerordentliche Hauptversammlung heute erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen der virtuell abgehaltenen Versammlung beschlossen die Aktionäre die Umfirmierung in clearvise AG. Zudem verabschiedete die Hauptversammlung ein neues genehmigtes Kapital. Damit wurde die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt und die Grundlage für einen nachhaltigen Portfolioausbau geschaffen. So wurde der Vorstand für die nächsten fünf Jahre ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 24,5 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit verabschiedet. Die Präsenz des Grundkapitals lag bei rund 31%.

Petra Leue-Bahns, Vorstand der ABO Invest AG, kommentiert: "Die außerordentliche Hauptversammlung hat mit den getroffenen Beschlüssen den Weg für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum geebnet. Für das uns mit Mehrheiten von mehr als 90% entgegengebrachte Vertrauen bestätigt uns, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Als künftige clearvise AG mit dem neu ausgerichteten Geschäftsmodell sehen wir uns gut positioniert, um Wachstumschancen auf dem Strommarkt für erneuerbare Energien in den kommenden Jahren für uns nutzen zu können. Erfreulich ist, dass wir ein neues genehmigtes Kapital in der Hinterhand haben. Dies macht uns als Nischenspezialist noch flexibler und verschafft uns mehr Handlungsspielraum, um den Portfolioausbau mit Nachdruck voranzutreiben. Wenn ein Projekt für uns passt, sind wir in der Lage, dies kurzfristig umzusetzen."