B+S Banksysteme legt Prognose für laufendes Geschäftsjahr 2020/2021 vor

B+S Banksysteme rechnet für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Umsatzanstieg. Nach 10,8 Millionen Euro im Jahr 2019/2020 will man in diesem Jahr einen Umsatz von 12 Millionen Euro erzielen. Den Löwenanteil erwartet man aus vertraglichen Einnahmen aus Wartung und ASP in Höhe von 7 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern will man einen Gewinn von 1,5 Millionen Euro erzielen, womit das Ergebnis um 1,7 Millionen Euro ...