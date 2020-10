EU-Kommission bestellt 200 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffkandidaten von Johnson & Johnson / Mitgliedstaaten der Europäischen Union können sich zusätzlich weitere 200 Millionen Dosen sichern

NEW BRUNSWICK/NEUSS (ots) - Johnson & Johnson, der Mutterkonzern von Janssen,

stellt 200 Millionen Dosen seines COVID-19-Impfstoffkandidaten für den Einsatz

in der Europäischen Union zur Verfügung, sobald dieser zugelassen ist. Der

Gesundheitskonzern gab heute den entsprechenden Vertragsschluss mit der

EU-Kommission bekannt. Der Vertrag sieht vor, dass die EU-Kommission zusätzlich

weitere 200 Millionen Impfstoffdosen erwerben kann. Die Koordination der

Verteilung des künftigen COVID-19-Impfstoffs von Janssen obliegt der

EU-Kommission.



"COVID-19 bedroht noch immer Menschen auf der ganzen Welt. Als forschendes

Unternehmen sehen wir es als unsere Verantwortung, den Zugang zu unserem

künftigen COVID-19-Impfstoff weltweit so schnell wie möglich zu ermöglichen. Wir

danken der EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten für das Vertrauen in unsere

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie unsere Impfstofftechnologie", sagt

Dr. Paul Stoffels, Forschungschef von Johnson & Johnson.





Um den künftigen COVID-19-Impfstoff von Janssen nach der Zulassung weltweitschnellstmöglich zur Verfügung stellen zu können, führt das forschendePharmaunternehmen Gespräche mit zahlreichen Regierungen undNichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt. Darüber hinaus hat Johnson &Johnson sich verpflichtet, bis zu 500 Millionen Impfstoffdosen für Länder mitniedrigeren Einkommen bereitzustellen. Die Auslieferung soll Mitte 2021beginnen, sobald alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Um dem enormenweltweiten Bedarf an einem sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoff gerechtwerden zu können, arbeitet Johnson & Johnson zudem unermüdlich daran, dieProduktionskapazitäten des Unternehmens weiter auszubauen.Janssen entwickelt seinen COVID-19-Impfstoffkandidaten unter Einhaltung strengerwissenschaftlicher und ethischer Standards. Seit September untersucht dasUnternehmen die Wirksamkeit seines COVID-19-Impfstoffkandidaten bei Gabe einerEinzeldosis (Ein-Dosis-Impfregime) in einer groß angelegten,zulassungsrelevanten, länderübergreifenden Phase 3-Studie (ENSEMBLE). Einezweite Phase-3-Studie mit einem Zwei-Dosis-Schema ist für später in diesem Jahrgeplant. Johnson & Johnson hat sich dazu verpflichtet, die Studienergebnisse imSinne größtmöglicher Transparenz öffentlich zugänglich zu machen.Der COVID-19-Impfstoffkandidat von Janssen basiert auf der AdVac®-Technologiedes Unternehmens. Diese Technologie wurde auch bei der Entwicklung desmittlerweile von der Europäischen Kommission zugelassenen Ebola-Impfstoffs sowiebei den HIV-, RSV- und Zika-Impfstoffkandidaten eingesetzt. Bis heute wurdenmehr als 100.000 Menschen mit einem auf dieser Technologie basierenden Impfstoffgeimpft. Dank der AdVac®-Technologie wird der COVID-19-Impfstoffkandidat, soferner zugelassen wird, voraussichtlich bis zu zwei Jahre bei -20° C und bis zu dreiMonate bei 2-8° C haltbar sein. Dadurch kann er über die üblichen Vertriebswegefür Impfstoffe verteilt werden und benötigt keine neue Vertriebs-Infrastruktur.Einen Überblick über das Engagement von Johnson & Johnson zur Eindämmung derCOVID-19-Pandemie finden Sie hier: https://www.janssen.com/germany/coronavirusÜber Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & JohnsonUnsere Vision bei Janssen ist eine Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheitangehören. Als pharmazeutische Unternehmenssparte von Johnson & Johnson arbeitenwir unermüdlich daran, diese Zukunft für Patient:innen auf der ganzen WeltWirklichkeit werden zu lassen: indem wir Krankheiten durch die Erforschung undEntwicklung wirksamer Therapien gezielt bekämpfen, den Zugang zu Arzneimittelnverbessern und auch in vermeintlich hoffnungslosen Situationen nicht aufgeben.Ein JA kann das schaffen. JA ist die Haltung, die es braucht, um sich großeZiele zu setzen, mutig zu forschen und Gegebenes für Besseres in Frage zustellen, damit Patient:innen heute und in Zukunft Zugang zu den modernstenTherapien haben. Dabei konzentrieren wir uns auf die medizinischen Bereiche, indenen wir am meisten bewirken können: Onkologie, Immunologie, Infektiologie,Psychiatrie und pulmonale Hypertonie. Janssen-Cilag GmbH ist ein Unternehmen derJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.Weitere Informationen unter http://www.janssen.com/germany und YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCRQ4KBS_m00zjaWIclm0QFg/featured) . Folgen Sieuns auch auf Twitter @janssen_presse (https://twitter.com/janssen_presse?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Ajanssen_presse&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.janssen.com%2Fgermany%2Fsocial-media) oder LinkedInJanssen Germany (https://www.linkedin.com/showcase/janssen-germany) .Pressekontakt:Anika ArmborstJanssen Deutschland02137/955-804mailto:presse@janssen-deutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16998/4728867OTS: Janssen-Cilag GmbH