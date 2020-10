ExaGrid gewinnt die Preise „Unternehmen des Jahres” und „Hardwareprodukt des Jahres”

ExaGrid, der Anbieter der branchenweit einzigen mehrstufigen Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass er die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres" bei der jährlichen Preisverleihung von Network Computing erhalten hat, die am 2. Oktober 2020 in London virtuell abgehalten wurde. Außerdem wurde das Gerät des Unternehmens, das Modell EX63000E, zum „Hardwareprodukt des Jahres” gewählt. Die Gewinner wurden von IT-Angestellten als Endverbraucher und Resellerpartnern per Abstimmung bestimmt, weshalb diese Auszeichnung besonders wichtig ist, da sie der Meinung der Kunden und Partner von ExaGrid entspricht und die Leistung der einzigartigen mehrstufigen Backup-Speicherarchitektur sowie das Kundensupport-Modell von ExaGrid würdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201008005715/de/