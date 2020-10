× Artikel versenden

Branchenkonsolidierung: Morgan Stanley übernimmt 500 Milliarden US-Dollar Manager

Auch in COVID-19 Zeiten verliert die Konsolidierungswelle in der Asset Management Industrie nicht an Kraft: Morgan Stanley gibt die Übernahme des rund 500 Milliarden US-Dollar schweren Fondshauses Eaton Vance bekannt.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.