NEC OncoImmunity AS und Universitätsklinikum Oslo arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer Diagnose für COVID-19 mit Hilfe künstlicher Intelligenz

Die NEC OncoImmunity AS (NOI), ein Tochterunternehmen der NEC Corporation (NEC), und das Universitätsklinikum Oslo (OUH) freuen sich, bekannt geben zu können, dass sie kürzlich vom norwegischen Forschungsrat (Research Council of Norway, RCN) einen prestigeträchtigen Zuschuss für die Entwicklung einer Plattform für künstliche Intelligenz (KI-Plattform) erhalten haben, die eine schnelle Entwicklung von T-Zell-Diagnoseverfahren für neu auftretende oder endemische Infektionskrankheiten ermöglichen wird. Bei diesem Projekt wird eine neuartige T-Zell-Diagnostik für die aktuelle COVID-19-Pandemie als Ergänzung zu den derzeitigen serologischen Tests entwickelt. Hierdurch soll die Fähigkeit zur Identifizierung von Immunreaktionen und erworbener Immunität verbessert werden, was zur Bewältigung der COVID-19-Krise so dringend nötig ist.

Die derzeitigen Technologien sind mit umfangreichen Versuchs- und Irrtumsverfahren verbunden, um genau zu definieren, welche Teile des Krankheitserregers eine robuste Immunität induzieren. Diese sogenannten immundominanten Epitope müssen für die Allgemeinbevölkerung identifiziert werden. Diese anspruchsvollen, arbeitsintensiven und zeitraubenden Schritte sind erforderlich, um Tests zur Überwachung der T-Zell-Reaktion auf Viren wie SARS-CoV-2 (das infektiöse Virus, das COVID-19 verursacht) zu entwickeln.

Verlässliche diagnostische Tests zur Identifizierung von immunen Individuen sind unabdingbar, um der ständigen Bedrohung durch COVID-19 zu begegnen. Die in diesem Projekt zu entwickelnde AI-basierte Diagnostik wird die Antikörpertests ergänzen und die Identifikation von Personen ermöglichen, die nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder anderen saisonalen Coronaviren natürlich immun gegen das Virus sind oder nach einer Impfung Immunität entwickelt haben.

“Antikörpertests stellen einen wichtigen Aspekt für das Verständnis der Immunreaktion auf die SARS-CoV-2-Infektion dar und werden auch weiterhin eine tragende Säule der Diagnose bleiben. Allerdings treten schützende SARS-CoV-2-spezifische T-Zell-Antworten bei antikörper-negativ infizierten Personen auf, die die Infektion erfolgreich überstanden haben. Überdies haben wir möglicherweise bereits eine zugrundeliegende Immunität in der Bevölkerung aufgrund einer Kreuzreaktivität auf endemische saisonale menschliche Coronaviren”, sagte Professor Ludvig A. Munthe Ph.D., Forschungsdirektor und Gruppenleiter in der Abteilung für Immunologie am Universitätsklinikum Oslo.