WSW starten neues Angebot "Hol mich! App" / London Taxis im Wuppertaler ÖPNV (FOTO)

Wuppertal (ots) - Nach dem Einsatz von Wasserstoffbussen im ÖPNV startet in

Wuppertal ein weiteres innovatives Projekt zur Zukunft des Nahverkehrs: Ab Ende

Oktober setzt die WSW mobil GmbH elektrisch angetriebene London Taxis im so

genannten On-Demand-Verkehr ein. Sechs Fahrzeuge, die Platz für bis zu sechs

Fahrgäste bieten, sind dafür in ausgewählten Wuppertaler Quartieren unterwegs.

Die "WSW Cabs" bedienen Uellendahl-Katernberg, Elberfeld und Elberfeld West. In

dem knapp 50 Quadratkilometer großen Gebiet leben über 132.000 Menschen.



Im Testgebiet können die WSW Cabs 4000 feste Punkte anfahren, an denen die

Fahrgäste ein- und aussteigen. Anders als beim Taxi werden die Kundinnen und

Kunden nicht direkt vor der Tür aufgenommen oder abgesetzt, sondern an der

nächstgelegenen Haltestelle, welche sich aufgrund der großen Anzahl in

unmittelbarer Nähe befindet.







Die WSW sehen den On-Demand-Verkehr als Ergänzung zum ÖPNV. "On-Demand kann eineLösung für Quartiere sein, die bisher durch Busse nur unzureichend angebundenwerden können", sagt WSW-Chef Markus Hilkenbach. Die WSW sind nicht die einzigenVerkehrsbetriebe, die sich mit einem ÖPNV-Angebot "auf Zuruf" beschäftigen. Sogibt es in Berlin das Modell "Berlkönig" der Berliner Verkehrs-Gesellschaft BVG.Smart mobil mit der Hol mich! AppDas Angebot ist vollständig digital, alles läuft über die Hol mich! App, die dieNutzerinnen und Nutzer auf ihr Smartphone laden müssen. Über die App können dieKunden sehen, wo die WSW Cabs gerade unterwegs sind. Wird ein Fahrtwunschangemeldet, erhält man eine Info über die Ankunftszeit des Fahrzeugs. ImHintergrund berechnet ein Algorithmus je nach Fahrgastaufkommen, gewünschtenZielen und verfügbaren Fahrzeugen die günstigste Route mit den entsprechendenHaltepunkten.Auch die Abrechnung des Fahrpreises erledigt die App. Bezahlt werden kann überPaypal oder Kreditkarte. 3,86 Euro kostet die Beförderung von Kunden mitAboTicket im günstigsten Tarif bis zwei Kilometer Luftlinie. In der Tarifstufebis vier Kilometer Luftlinie fahren Abo-Kunden im WSW Cab beispielsweise von derHistorischen Stadthalle zum Eckbusch für 5,33 Euro. Günstiger wird es für denzweiten und dritten Mitfahrer, der gleichzeitig für die Fahrt angemeldet wird.Als Corona-Schutzmaßnahme muss in den Fahrzeugen vorerst jeder zweite Platz freibleiben, so dass maximal drei Fahrgäste gleichzeitig befördert werden können.Die Betriebszeiten der hellblauen WSW Cabs sind montags bis donnerstags von 6bis 22 Uhr, freitags und samstags von 6 bis 3 Uhr und sonntags von 8 bis 22 Uhr.Durch das breite Zeitfenster wollen die Projektpartner detaillierte Zahlen zumNutzerverhalten bekommen.