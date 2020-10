Laut neuer CSC-Studie sind mehr als 90 % der mit den Wahlkampagnen von Donald Trump und Joe Biden verknüpften Websites von potenziellen Umleitungen, Fehlinformationen und Datendiebstahl bedroht

CSC, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschäfts-, Rechts-, Steuer- und Domain-Sicherheit, hat heute neue Forschungsergebnisse seiner Sparte Digital Brand Services (DBS) veröffentlicht, die Risikobereiche für prominente wahlbezogene Websites aufzeigen. Die Studie zeigt, dass eng mit den Kampagnen-Websites von Joe Biden und Donald Trump verknüpfte Web Domains keine grundlegenden Domain-Sicherheitsprotokolle aufweisen und gezielt für Desinformationsaktivitäten wie Domain-Spoofing und für Bedrohungen wie die Entführung von Domain-Namen und Domain-Namensystemen (DNS) sowie Phishing missbraucht werden.

In seinem jüngsten Bericht Forbes Global 2000 Research stellt CSC hohe Risiken im Zusammenhang mit der Manipulation von Websites fest, denen die Wähler bezüglich Informationen und Spenden vertrauen. Die Ergebnisse zeigen, dass über 90 % dieser Websites keine Registry Lock verwenden, um ihre Domains vor Domain- und DNS-Hijacking zu schützen, sodass sie Phishing-Angriffen, Netzwerkangriffen und E-Mail-Missbrauch ausgesetzt sind.

„Wie in unserer früheren Studie festgestellt, kristallisieren sich Domains immer stärker als Bedrohungsvektor für Unternehmen heraus. Dieser Bereich wird jedoch bei der Cybersicherheit ständig übersehen. Aufgrund der Sensibilität und Bedeutung des Wahlprozesses in den USA bleibt die Domain-Sicherheit eine große Schwachstelle und bietet ein hohes Potenzial für Manipulationen aus dem Ausland, Betrug und Fehlinformationen“, so Mark Calandra, Executive Vice President, CSC DBS. „Als Organisation mit tiefem Einblick in die Domain-Landschaft setzen wir uns für die Unantastbarkeit des Wählervertrauens ein und ermutigen sowohl Präsidentschaftskandidaten als auch andere Websites im Wahlökosystem, der Domain-Sicherheit auf ihren Websites Priorität einzuräumen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und Vertrauen aufzubauen.“

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Achtsamkeit allein nicht ausreicht. Diejenigen, die für die Verwaltung von Domain-Registrierungen verantwortlich sind, einschließlich Registrierungsstellen und Hosting-Unternehmen, müssen über einen umsetzbaren Plan verfügen, der sich an bewährten Verfahren orientiert. Darüber hinaus müssen Erfahrungen zwischen den Akteuren der Branche zum Wohle der breiteren Internet-Gemeinschaft ausgetauscht werden“, erklärte Matthew Stith, Industry Liaison von Spamhaus. „Ohne dieses Engagement werden die Benutzer weiterhin Manipulationen und Betrug ausgesetzt sein.“