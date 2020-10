AXA IM Statements: US-Arbeitsmarkt-Daten sowie Deflationsrisiken in der Euro-Zone

„Angesichts des stagnierenden US-Arbeitsmarktes wird ein zusätzlicher fiskalischer Stimulus dringend benötigt. Dieser ist jedoch kurzfristig nicht in Sicht.“

„In der Euro-Zone nehmen die Deflationsrisiken weiter zu. Christine Lagardes Rede vor „The ECB and its Watchers“ in der vergangenen Woche war tröstlich und ganz in der Draghi-Tradition. Eine "Brücke" zu den aktuellen Herausforderungen, die auf bevorstehende Entscheidungen hindeutete, blieben jedoch aus. Wir gehen daher davon aus, dass das PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) im Dezember verlängert wird.“