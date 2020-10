Es ist das immer gleiche Spiel: The Donald schockt die Aktienmärkte an einem Tag - um dann wenig später seine vorherige Botschaft zu revidieren. So auch diesmal: am Dienstag twittert der US-Präsident, dass die Stimulus-Gespräche beendet seien, heute behauptet er, dass eben diese Gespräche wieder aufgenommen seien. Das ist ein revival seiner AUssagen im Handelskrieg. Aber wenn überhaupt wird es nur eine Einigung auf ein kleines Stimulus-Paket zwischen den beiden Parteien geben. Die Aktienmärkte aber gehen davon aus, dass so oder so dann spätestens nach der US-Wahl dann eben ein großes Paket folgen wird. Unterdessen wird es immer unwahrschenlicher, dass es zu eiern zweiten Debatte zwischen Trump und Biden kommen wird..

Das Video "Und (fast) täglich grüßt das Murmeltier!" sehen Sie hier..