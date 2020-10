Tagesausblick für 09.10.: DAX steigt über 13.000 Punkte. Lufthansa und Halbleiter im Fokus!

Gute Unternehmensmeldungen und eine Reihe von positiven Analystenkommentaren stimulierten die Aktienmärkte heute. Zudem steigt die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket. So gelang dem DAX® der Ausbruch über die Marke von 13.000 Punkte. Der EuroStoxx®50 konnte knapp ein Prozent zulegen und schloss bei 3.260 Punkte. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA fiel zwar etwas höher aus als von Experten erwartet. Die gute Stimmung konnte dies jedoch nicht trüben. Unter den Branchenpapieren zeigten erneut der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index Stärke.

Die gestiegene Zahl der Neuinfektionen hat einige Anleger heute erneut verunsichert und die Anleihenkurse steigen lassen. Dies sorgte für einen leichten Rückgang der Renditen. So sank die Rendite für 10jährige Bundesanleihen um knapp drei Punkte auf -0,52 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 0,77 Prozent. Am Edelmetallmarkt blieb es derweil ruhig. Der Goldpreis stagnierte oberhalb der Marke von 1.880 US-Dollar und Silber knapp unterhalb von 24 US-Dollar pro Feinunze. Stärke zeigt derweil Palladium und peilt die Marke von 2.400 US-Dollar an. Der Ölpreis setzte nach dem gestrigen Rücksetzer den kurzfristigen Aufwärtstrend heute wieder fort. Die OPEC erklärte, dass das Kartell mittel- bis langfristig mit einem Anstieg der Nachfrage rechnet. Bei einem Ausbruch über EUR 43,30 könnte die Notierung für ein Barrel Brent Crude einen nachhaltigen Aufwärtstrend starten.

Unternehmen im Fokus

BASF, HeidelbergCement und MTU Aero Engines profitierten von positiven Analystenkommentaren und schoben sich an die DAX®-Spitze. Bayer konnte sich nach dem jüngsten Beben weiter stabilisieren und bildet oberhalb von EUR 45 einen Boden. Die Deutsche Lufthansa bekam von der guten Stimmung im Sektor Unterstützung und überflog die Marke von EUR 8. Evotec kooperiert mit Bristol Myers Squibb bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments. Die Meldung stimulierte zwar den MDAX®-Wert. Große Sprünge blieben jedoch aus. Halbleiter waren auch heute wieder gefragt. Infineon erreichte dabei den höchsten Stand seit September 2001. RWE unterstützt den NRW-Leitentscheidung zum Kohleausstieg. Shop Apotheke hat einen Großteil einer Wandelanleihe vorzeitig in eigene Aktien getauscht. Die Aktie kam heute deutlich unter Druck.

IBM hat die gesteckten Ziele für Q3 erreicht. Anleger quittierten die Eckdaten mit einem deutlichen Kursplus.