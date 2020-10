SoftwareONE Holding AG: Information über beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren für den Verkauf von Aktien

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Medienmitteilung

Information über beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren für den Verkauf von Aktien

Stans, Schweiz I 8. Oktober 2020 - SoftwareONE Holding AG gab heute bekannt, dass rund 4'402'835 Aktien, die ca. 2.78% des Aktienkapitals von SoftwareONE ausmachen, von Raiffeisen Informatik im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkauft werden sollen.

SoftwareONE wurde darüber informiert, dass Raiffeisen Informatik den Verkauf und die Platzierung von insgesamt rund 4'402'835 SoftwareONE-Aktien (entsprechend ihres restlichen Anteils von ca. 2.78%) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens lanciert hat. Die beabsichtigte Transaktion steht in Einklang mit der Vereinbarung unter den Hauptaktionären zur Koordination von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Börsengang von SoftwareONE im Oktober 2019 abgeschlossen wurde.

Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan und UBS fungieren als Joint Bookrunners für die Platzierung.

Das Ergebnis der Aktienplatzierung wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben.



KONTAKT

Patrick Zuppiger, Chief Communications Officer

Tel. +41 44 832 82 00, patrick.zuppiger@softwareone.com