Verantwortungsvoll, nahbar - und immer dem Tierwohl verpflichtet: So präsentiertsich die Branche auf dem neuen Internetauftritt Legehennenhalter.de. Insympathischen Videoporträts kommen Legehennenhalter zu Wort, öffnen den Blick inihre Ställe und erzählen ihre Geschichten. Und geben authentische Einblicke inihr Selbstverständnis als Tierhalter: "Wenn's den Tieren gut geht, nur danngeht's uns gut", sagt beispielsweise Dietrich Vriesen, Legehennenhalter aus demnordrhein-westfälischen Bocholt. Er ist einer von drei Legehennenhaltern, dieauf der neuen Webseite porträtiert werden. Die Hofporträts spiegeln dabei diespannende Vielfalt der deutschen Legehennenbranche mit unterschiedlichenHaltungsformen, Betriebsgrößen und Vermarktungswegen wider. Doch bei allenVerschiedenheiten - ein gemeinsames Selbstverständnis eint die Branche: "Wirdeutschen Legehennenhalter übernehmen Verantwortung", sagt BVEi-VorsitzenderSchönecke. "Für das Wohl unserer Tiere, für eine nachhaltige Erzeugung und fürdie gesicherte Versorgung mit einem hochwertigen Lebensmittel, dem Ei."Verbraucher stellen Fragen - Branche antwortetWie erkennt der Legehennenhalter, dass es seinen Tieren gut geht? Welches Futterbekommen die Tiere? Und wie unterscheiden sich eigentlich die einzelnenHaltungsformen? Das neue Internetportal gibt Antworten auf zahlreiche Fragenrund um die Legehennenhaltung und Eiererzeugung. Und wenn doch mal eine Frageoffen bleibt: Mit dem auf die Webseite integrierten Frage-Antwort-Tool haben dieVerbraucher Gelegenheit, alle Fragen zur Arbeit der deutschen Legehennenhalterloszuwerden - die Branche beantwortet jede Frage individuell. "Diesen Weg derÖffnung gehen wir aus voller Überzeugung, weil wir deutschen Legehennenhalterfür eine tiergerechte Haltung stehen", betont Henner Schönecke. "Und darum gilt:Wer zum Welt-Ei-Tag Eier genießt, sollte beim Einkauf unbedingt auf das DE fürdie deutsche Herkunft achten."Über den ZDGDer Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. vertritt alsberufsständische Dach- und Spitzenorganisation die Interessen der deutschenGeflügelwirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber politischen, amtlichensowie berufsständischen Organisationen, der Öffentlichkeit und dem Ausland. Dierund 8.000 Mitglieder sind in Bundes- und Landesverbänden organisiert.Über den BVEiUnter dem Dach des ZDG bildet der Bundesverband Ei e. V. (BVEi) die gesamteErzeugungskette von Eiern ab: Mitglieder sind Junghennenaufzuchtbetriebe,Legehennenhalter, Packstellen und der Eierhandel sowie als weitere Gruppe dieKoch-, Schäl- und Färbebetriebe. Zielsetzung des BVEi ist die Bündelung undVertretung aller berufsständischen Interessen der in Deutschland an derEiererzeugung und -vermarktung Beteiligten gegenüber Politik, Behörden undÖffentlichkeit.Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: mailto:c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: http://www.zdg-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32363/4729010OTS: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.