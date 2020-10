Neu-Isenburg (ots/PRNewswire) - Als Antwort auf die Corona-Pandemie und die

gestiegenen Hygiene-Ansprüche von Verbrauchern präsentiert Beko neue

Haushaltsgeräte für die einfache Desinfektion zu Hause: Die

HygieneShield-Produktreihe. Die Geräte entfernen mithilfe von UV-Licht, Hitze

oder Dampf bis zu 99 Prozent der Bakterien und Viren auf Kleidung, Geschirr oder

sonstigen Gegenständen.



Hygiene hat in den vergangenen Monaten weltweit einen höheren Stellenwert

erhalten. Eine von Beko in 31 Ländern durchgeführte Verbraucherstudie hat

gezeigt: 75 Prozent der Befragten putzen seither häufiger, 64 Prozent waschen

öfter ihre Wäsche und 68 Prozent achten mehr auf die Sauberkeit von

Produktverpackungen. An diesem Punkt setzt die neue HygieneShield- Produktlinie

von Beko an: Die HygieneShield-Geräte setzen von der Natur inspiriert Methoden

wie UV-Licht, Dampf und Wärme ein. Auf diese Weise helfen sie Verbrauchern, im

eigenen Zuhause optimale Hygieneergebnisse zu erzielen und sich zu schützen. Die

Produktlinie umfasst insgesamt sieben Geräte: einen UV-Reiniger, einen

Kombikühlschrank, eine Waschmaschine, zwei Wäschetrockner, einen Einbauofen und

einen Geschirrspüler. In Deutschland werden ausgewählte Geräte der Produktreihe

verfügbar sein.







gleichzeitig die erste Hygiene- Produktlinie von Beko auf den Markt zu bringen.

Die Geräte wurden speziell dafür entwickelt, Verbrauchern zu helfen, im eigenen

zu Hause neue Hygienestandards zu erreichen und sich besser vor Infektionen und

Krankheiten zu schützen. Unsere Technologien werden von der Airmid Health Group,

einer anerkannten biomedizinischen Forschungsorganisation, unabhängig getestet.

Bis heute hat sich gezeigt, dass HygieneShield-Waschmaschinen und -Kühlschränke

Bakterien und Viren um mehr als 99 Prozent reduzieren. Die Tests von Airmid für

den UV-Reiniger und den Wäschetrockner laufen noch, wir gehen davon aus, dass

wir die Test- und Zertifizierungsverfahren bis November abschließen können.

Unsere Geschirrspüler werden von der Hochschule Rhein-Waal unabhängig getestet.

Der Test- und Zertifizierungsprozess wird voraussichtlich im Oktober

abgeschlossen sein. Wir hoffen, dass unsere Produkte den Verbrauchern in ihren

eigenen vier Wänden ein sicheres Hygienegefühl geben werden und wir uns alle

weiterhin an die 'neue Normalität' anpassen", sagt Hakan Bulgurlu, CEO des

Beko-Mutterkonzerns Arçelik.



Für mehr Hygiene zu Hause - die neue HygieneShield-Produktlinie



Bis zu fünf Tage kann das Coronavirus auf glatten Oberflächen überleben. Aus Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Wir freuen uns darauf, die neuesten Innovationen von Beko und damitgleichzeitig die erste Hygiene- Produktlinie von Beko auf den Markt zu bringen.Die Geräte wurden speziell dafür entwickelt, Verbrauchern zu helfen, im eigenenzu Hause neue Hygienestandards zu erreichen und sich besser vor Infektionen undKrankheiten zu schützen. Unsere Technologien werden von der Airmid Health Group,einer anerkannten biomedizinischen Forschungsorganisation, unabhängig getestet.Bis heute hat sich gezeigt, dass HygieneShield-Waschmaschinen und -KühlschränkeBakterien und Viren um mehr als 99 Prozent reduzieren. Die Tests von Airmid fürden UV-Reiniger und den Wäschetrockner laufen noch, wir gehen davon aus, dasswir die Test- und Zertifizierungsverfahren bis November abschließen können.Unsere Geschirrspüler werden von der Hochschule Rhein-Waal unabhängig getestet.Der Test- und Zertifizierungsprozess wird voraussichtlich im Oktoberabgeschlossen sein. Wir hoffen, dass unsere Produkte den Verbrauchern in ihreneigenen vier Wänden ein sicheres Hygienegefühl geben werden und wir uns alleweiterhin an die 'neue Normalität' anpassen", sagt Hakan Bulgurlu, CEO desBeko-Mutterkonzerns Arçelik.Für mehr Hygiene zu Hause - die neue HygieneShield-ProduktlinieBis zu fünf Tage kann das Coronavirus auf glatten Oberflächen überleben. Aus