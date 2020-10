---------------------------------------------------------------------------

IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

* Kupon von 2,50%, Anleihe fällig 2027



* Die Anleihe wird von S&P mit dem Investment-Grade-Rating 'BBB-' bewertet

IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") hat am 8. Oktober 2020 erfolgreich eine festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe (die "Anleihe") mit einem Volumen von EUR 500 Mio., einer Laufzeit von 7 Jahren und einem fixen Kupon von 2,50% platziert. Der Nettoerlös aus der Begebung der Anleihe wird für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, zur Nutzung von wertschöpfenden Wachstumschancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Emission war rund zweifach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 110 Investoren kam.



S&P Global Ratings bewertet die Anleihe mit dem Emissions-Rating 'BBB-'.

"Mit dieser, unserer mittlerweile zweiten Benchmark-Transaktion mit Investment-Grade Rating erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und setzen die Optimierung unserer Kapitalstruktur fort. Unsere Finanzierungsstruktur wird stärker diversifiziert, auch erhöht sich die durchschnittliche Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten. Weiters ist damit gewährleistet, dass die IMMOFINANZ in der Covid-19-Krise aus einer Position der Stärke handeln und danach rasch wieder einen profitablen Wachstumskurs einschlagen kann", kommentiert Stefan Schönauer, CFO der IMMOFINANZ, die Transaktion.