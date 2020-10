Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG beschließt Dividende von 0,47 Euro je Aktie -

Erstmaliges Wahlrecht zwischen Bar- und Aktiendividende

- Dr. Andreas Mattner zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und Claus-Matthias Böge zum neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

- Umstellung auf Namensaktien

Duisburg, 8. Oktober 2020 - Am heutigen Tag fand in virtueller Form die diesjährige Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG statt. Dabei wurden sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit gebilligt.

VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT

Nachdem die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Frau Bärbel Schomberg nach neunjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand, wählte die Hauptversammlung im Rahmen der regulären Neuwahl des Gremiums die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidatin Frau Maria Teresa Dreo, Vorstandsdirektorin der ARWAG Holding AG, Wien, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Mit Ablauf der Hauptversammlung sind zudem zwei Arbeitnehmervertreter aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die vakant gewordenen Sitze wurden von neuen HAMBORNER-Mitarbeitern übernommen.

Die amtierenden Mitglieder der Anteilseignerseite Herr Dr. Andreas Mattner, Herr Claus-Matthias Böge, Herr Rolf Glessing, Herr Ulrich Graebner sowie Frau Christel Kaufmann-Hocker wurden darüber hinaus für weitere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Die Nachfolge im Aufsichtsratsvorsitz tritt der bisherige stellvertretende Vorsitzende Herr Dr. Andreas Mattner an, welcher in der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen Aufsichtsratssitzung zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt wurde. Herr Claus-Matthias Böge ist neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.