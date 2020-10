Düsseldorf (ots) - In den vergangenen Monaten hat die belvona zahlreiche

Schon am ersten Tag ist die https://belvona.de/ an ihren neuen Standorten vorOrt und beginnt mit notwendigen Arbeiten. Zunächst verschaffen sich dieMitarbeiter einen genauen Überblick und sprechen mit den Bewohnern über Wünscheoder Probleme. Dabei werden Informationen nicht einfach nur gesammelt, sonderndienen direkt als Grundlage für erste Renovierungsarbeiten.Perfekt gepflegte Anlagen sind ein Markenzeichen derhttps://belvona-musterwohnung.de/ und stehen ganz oben auf dem Plan. Sowohl anden Gebäuden als auch an den Grünflächen hat sich seit der Übernahmeentsprechend viel getan. Wer einen der neuen Standorte besucht, sieht sofort denUnterschied: frisch gestrichene Treppenhäuser, Fenster und Türen auf dem neustenStand, ein gepflegter Rasen und eine saubere Fassade - das belvona Team weiß,wie wichtig diese Aspekte für ihre Mieterinnen und Mieter sind, und legt sichentsprechend ins Zeug.Teil des Konzeptes der belvona ist auch der Luxus-Wohnstandard, den dasUnternehmen an allen Standorten realisiert. First-Class Wohnen zum EconomyPreis: das ist in der Wohnungsbranche einzigartig. Interessenten und Bewohnerkönnen sich derzeit davon überzeugen, dass edle Naturstein-Böden inMarmor-Optik, beeindruckender weißer und großformatiger Marmor, hochwertigeZargen und Kassettentüren sowie erstklassige Bodenbeläge im Frischgrät-Mustermit belvona zu einem bezahlbaren Preis zu haben sind.Ein Ansprechpartner, der immer erreichbar ist - auch das Service-Konzept derbelvona zeigt WirkungNeben einer optimalen Pflege von Gebäuden und Anlagen ist auch das umfangreicheService-Konzept der belvona ein zentraler Aspekt der Unternehmensphilosophie.Das Kernstück bilden feste Ansprechpartner für alle Bewohner, die persönlich unddirekt erreichbar sind. Ab dem ersten Tag der Übernahme durch die belvona stehtMietern an allen Standorten ein Property Manager zur Verfügung. Das Konzeptzeigt Wirkung: In den vergangenen Wochen und Monaten haben viele Bewohner dasAngebot wahrgenommen. Auch die Termine der wöchentlichen Mietersprechstundenwerden genutzt."Wir erhalten viel positives Feedback. Das freut uns natürlich und zeigt unsauch, dass unser Ansatz richtig ist.", erklärt Frank Krienen, der belvonaGeschäftsführer. "Wir wollen unseren Mietern das gleiche persönliche Gefühlgeben, wie man es aus alten Zeiten kennt, in denen der Vermieter greifbar underreichbar war. Das setzen wir an allen belvona Standorten um und damit sind wirerfolgreich.".Für das Team der belvona heißt es jetzt weitermachen. "Wir wollen 100%Mieterzufriedenheit. Und wie sich nach den jüngsten Standortübernahmen gezeigthat, sind wir dahin auch unterwegs.", freut sich Frank Krienen über das positiveMieter-Feedback.Der neue belvona Luxus Wohnstandard wird an den neuen Standorten realisiertDie belvona stellt hohe Ansprüche an ihre Wohnanlagen und verwirklicht diesezügig. Teil dieser Arbeit ist auch die Realisierung des neuen belvona LuxusWohnstandards. Dieser ist nun überall für Mieterinnen und Mieter verfügbar undzeichnet sich durch echte First Class Neubau Wohnqualität zum Economy Preis aus.Beeindruckender weißer Marmor im Großformat, hochwertige Kassettentüren undZargen, edle graue Natursteinböden in Marmor-Optik sowie erstklassigeBodenbeläge im Fischgrätmuster sind fester Bestandteil des Luxus Wohnstandardsund erwarten Interessenten nun an den belvona Standorten.