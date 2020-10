Transaction in own financial instruments

Nafn/Name:

Marel hf.

Dagsetning viðskipta/Date of transaction:

8.10.2020

Kaup eða sala/Buy or Sell:

Sala/Sell

Tegund fjármálagernings/Type of instrument:

Hlutabréf/Equities

Fjöldi hluta/Number of shares:

2.900.000

Gengi/Verð pr. Hlut/Price:

*Sjá ástæður viðskipta/See reason for transaction

Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:

20.180.637

Dagsetning lokauppgjörs/Date of settlement:

Ástæður viðskipta/Reason for transaction:

Viðskiptin eru hluti af uppgjöri vegna kaupa Marel á þýska félaginu TREIF Maschinenbau GmbH, þar sem hluti greiðslu kaupverðs fer fram með afhendingu á bréfum í Marel. Vísað er til tilkynningar til markaðar dags. 4.9.2020./Transaction is a part of the settlement of Marel‘s acquisition of German company TREIF Maschinenbau GmbH, as part of the purchase price payment is delivered in Marel shares. Reference is made to notification to the market dated 4.9.2020.