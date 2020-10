Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund fünf Prozent. Dieses Top liegt bei 67,85 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Nemetschek.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

Fazit: Diese Nemetschek-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.