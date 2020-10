Um das Thema private Altersvorsorge kommt man als Arbeitnehmer heutzutage nicht mehr herum. Wie ist es Ihnen gelungen, sich als verlässlicher und kompetenter Partner in diesem Markt zu etablieren?

Den meisten Arbeitnehmern ist bewusst, dass ohne die private Vorsorge der Lebensstandard im Ruhestand nicht gehalten werden kann. Dennoch schieben viele Menschen das Thema Altersvorsorge vor sich her. Grund dafür: Als Privatperson fühlt man sich bei der Frage des richtigen Sparens oftmals überfordert. Besonders die Menschen, die sich mit Geldanlage nicht auskennen, verirren sich im Versicherungsdschungel. Darüber hinaus lassen sich viele Menschen durch teure und komplexe Verträge von herkömmlichen Anbietern verunsichern, die ihnen von Beratern vorgeschlagen werden.





Bild: Rogier Minderhout



Wir bei myPension haben uns das Ziel gesetzt, den Arbeitnehmern die Hoheit über ihre Altersvorsorge zurückzugeben. Dabei setzten wir auf das Thema Transparenz. So sind die Anlage, die Kosten sowie die Versicherungsbedingungen bei uns einfach und verständlich auf unserer Website www.mypension.de zu finden. Das schafft Vertrauen. Dazu bieten wir eine rentable Anlage mit einer jährlichen Rendite von über 5 Prozent und zu sehr niedrigen Kosten an.

Obwohl wir auf ein digitales Geschäftsmodell setzen, ist für uns der menschliche Faktor nicht wegzudenken. Unsere Mitarbeiter stehen per E-Mail, Chat oder Telefon unseren Kunden bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Die Digitalisierung hält in allen beruflichen sowie privaten Bereichen Einzug. Inwiefern ist das Thema Altersvorsorge betroffen und welche Herausforderungen stehen dabei besonders im Vordergrund?

Auch die Versicherungsbranche ist von der digitalen Transformation betroffen. Kunden wollen keinen Stapel von Versicherungspapieren in Aktenordnern organisieren, sondern schnell und einfach auf ihre Geldanlage zugreifen können. Vor allem möchte die junge Generation jederzeit informiert sein und unabhängig handeln können.

Die Digitalisierung ist bei uns in jedem Prozess verwurzelt. Von der Informationsbeschaffung bis hin zum Abschluss ist es dem Kunden möglich, sich online um seine Altersvorsorge zu kümmern. Nach Abschluss kann unser Kunde über die myPension-App 24/7 sein Vermögenskonto einsehen und seine Wertentwicklung verfolgen. Beitragsänderungen oder Zu- und Auszahlungen können individuell und zu jedem Zeitpunkt umgesetzt werden.