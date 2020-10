WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag sehr fest geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gewann starke 1,79 Prozent auf 2212,62 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,64 Prozent auf 1131,09 Zähler zu. Gestützt auf eine positive internationale Anlegerstimmung ging auch am österreichischen Markt der Handelstag sehr erfreulich zu Ende. Sowohl an den europäischen Leitbörsen als auch an der Wall Street gab es Kursgewinne zu beobachten.

Abgesehen von aktuellen US-Arbeitsmarktdaten fehlten international die starken Handelsimpulse. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas weniger als erwartet zurückgegangen. Die Hoffnungen auf weitere Konjunkturhilfen in den USA ließen die Risikoneigung der Anleger aber wieder etwas steigen.