DGAP-News: City View Green Holdings Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

City View Green Holdings Inc. reicht Nachweispaket bei der kanadischen Gesundheitsbehörde ein



08.10.2020 / 18:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 8. Oktober 2020) - City View Green Holdings Inc. (CSE: CVGR) ("City View" oder das "Unternehmen"), das über die Einrichtungen der Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Zeichen "CVGR" und auf der OTCQB unter dem Zeichen "CVGRF" handelt, gibt bekannt, dass es sein Standortnachweispaket (das "Nachweispaket ") bei Health Canada für eine Standardverarbeitungslizenz (die " Verarbeitungslizenz") für seine 3.716 Quadratmeter große automatisierte Produktionsstätte für mit Cannabis versetzte Lebensmittel in Brantford, Ontario eingereicht hat (die "Einrichtung für Esswaren").