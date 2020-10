HANGZHOU, China, 8. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Vom 29. September bis zum 4. Oktober fand in Hangzhou, der Hauptstadt der südostchinesischen Provinz Zhejiang, das 16. China International Cartoon & Animation Festival (CICAF) statt. Insgesamt nahmen 2.680 chinesische und ausländische Unternehmen und Institutionen aus 65 Ländern und Regionen der Welt an den Online- und Offline-Aktivitäten des Animationsfestivals teil und 10,12 Millionen Menschen besuchten das Festival online. Fast 1.000 originale Animationsarbeiten trachteten danach, die Auszeichnung „Golden Monkey King" zu gewinnen. Gleichzeitig hat der Wettbewerb auch eine Veranstaltung zum um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Animations-, Cartoon-, Spiel-, Verlags- und Folgeprodukten zu fördern, um über den Wettbewerb ein industrielles Ökosystem zu schaffen, teilte das China International Cartoon & Animation Executive Committee Office mit-.

Von weniger als 10 Animationsunternehmen im Jahr 2004 auf mehr als 300 im Jahr 2019 hat sich die Cartoon- und Animationsgemeinschaft in Hangzhou in der kurzen Zeitspanne von 10 Jahren rasch vergrößert. In der Zwischenzeit hat die Animationsindustrie in Hangzhou eine komplette Industriekette gebildet, die von der Produktion von Originalinhalten über die Animationsproduktion bis hin zur Entwicklung von Folgeprodukten reicht. Viele junge Menschen haben hier ihre Animationsträume wahr werden sehen. Hangzhou ist zweifellos ein ideales Umfeld geworden, um Träume für Chinas Animationsindustrie zu verwirklichen.

Start der Animationskarriere in Hangzhou

Lei Tao ist eines der besten Beispiele dafür, dass in Hangzhou Animationsträume in Erfüllung gehen. 2010 gründete Lei, der am College Animation studiert hatte, Thunder Animation in der Animationszentrale.

Um die perfektesten und geeignetsten original chinesischen Animationsarbeiten für Vorschulkinder zu produzieren, luden Lei und sein Team den Pixar-Animator Anthony Wang, der an Toy Story and Finding Nemo mitgewirkt hat, und internationale Branchenexperten, wie die BBC-Drehbuchautoren Andrew Emerson und Rachel Murrell, ein, Gruppen in China zu gründen oder Online-Fernanleitungen zu geben. Darüber hinaus konsultierte er einen Professor für Farbmetrik an der University of California, Santa Barbara, und entwarf für Rainbow Chicks, die Zeichentrickserie seines Studios, eine Reihe von Farbwertkombinationen, die für Kinderaugen am wenigsten schädlich sind.