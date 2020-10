Finanzplatz-Powerplay / Kommentar zur Rolle der Mailänder Börse in der italienischen Staatswirtschaft von Gerhard Bläske

Frankfurt (ots) - Der italienische Staat mischt sich immer ungenierter in die Wirtschaft des Landes ein. Da werden großzügig Gelder ausgeschüttet und Beteiligungen an angeblich strategischen Unternehmen erworben. Die Mittel dazu hat Rom letztlich nur dank der Hilfen der Europäischen Zentralbank und der EU. Eine ganz entscheidende Rolle spielt die mehrheitlich staatliche Förderbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP), die eine Art verlängerter Arm der Regierung ist, an vielen Konzernen Beteiligungen hält und nun Milliarden für den Erwerb weiterer Anteile erhält.



Besonders aktiv waren der Staat bzw. die CDP zuletzt im Finanzsektor. Im Bündnis mit der Mehrländerbörse Euronext übernimmt das Institut die Borsa Italiana. Andere Kandidaten wie die Deutsche Börse oder die Schweizer Six hatten nie eine Chance. Rom setzte von Anfang an auf die Allianz von Euronext mit der CDP und der staatsnahen Bank Intesa Sanpaolo.