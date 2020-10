Zalando hat am Donnerstag eine neue Prognose für das laufende Jahr bekannt gegeben. Das Berliner Unternehmen hebt die Erwartungen an, nachdem das dritte Quartal 2020 besser als erwartet verlaufen ist. Zalando erwartet nun ein Umsatzwachstum zwischen 20 Prozent und 22 Prozent statt bisher prognostizierter 15 Prozent bis 20 Prozent. Vor Zinsen und Steuern will der Internet-Modehändler auf bereinigter Basis zwischen 375 Millionen Euro ...