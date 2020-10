Crown Bioscience investiert durch Ernennung einer neuen Vice President of Global Quality in Prozessexzellenz

Wie Crown Bioscience heute bekannt gab, wurde Pam Shang zur Vice President for Global Quality ernannt. Shang wird eine wichtige Rolle in der weiteren Verbesserung der globalen Qualität im gesamten Unternehmen spielen und dabei ihre umfassende Erfahrung bei der Implementierung von Qualitätssystemen für Pharma- und Biotechnologieklienten, darunter in GLP, GMP und anderen Verordnungsumgebungen, einbringen können.

Pam Shang, CrownBio Vice President of Global Quality (Photo: Business Wire)

Aufbauend auf den Bestandsplattformen von CrownBio erhält Shang Verantwortung für die strategische Richtung, Verbesserung und Wachstumsförderung der Qualitätssysteme und der zugrundeliegenden Organisationsprozesse von CrownBio und leitet das entsprechende Change-Management.

„Ich freue mich, dass Pam Shang nun zu unseren Führungskräften gehört“, so Dr. Armin Spura, Chief Executive Officer von CrownBio. „Durch ihre reichhaltige Erfahrung in der Implementierung globaler Qualitätssysteme und der Betreuung von GxP-Initiativen kann sie sicherstellen, dass bei CrownBio Qualität und unsere Kunden bei allen CrownBio-Initiativen an erster Stelle stehen.“

Shang war vor CrownBio bei Asahi Kasei America, einer japanischen Pharmaziefirma, als Head of Global Quality and Compliance angestellt. Dort war sie für sämtliche regulatorischen Angelegenheiten in diversen Bereichen verantwortlich, darunter Qualitätsüberwachung und -kontrolle, Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Audit-Management.

Im Jahresvergleich zeigt CrownBio einheitlich Qualitätsverbesserungen, die sich auch in einer größeren Kundenzufriedenheit niederschlagen. Die neuen Strategieinitiativen von Shang auf globalen Betriebsplattformen sorgen für eine hohe wissenschaftliche Qualität und eine Fortführung der Standard- und Leistungsverbesserung im gesamten Unternehmen.

„Ich freue mich, meine Fachkenntnisse nun bei CrownBio einsetzen zu dürfen“, so Pam Shang. „Die Qualität unserer Arbeit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben ist extrem wichtig und auch entscheidend für das weitere Wachstum von CrownBio. Mein Ziel besteht darin, dass sämtliche Angestellten über geeignete Ressourcen und regulatorisches Wissen für Erfolg und Verantwortlichkeit verfügen, eine erfolgsorientierte, sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten und für wissenschaftliche Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu sorgen.“

Shang besitzt einen BS in Management-Informationssystemen, Nebenfach BWL der Southern Illinois University. Außerdem erfüllt sie die Voraussetzungen für einen Masterstudiengang in Biotechnologie an der Harvard University.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globales Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, das translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündungen und Stoffwechselkrankheiten bereitstellt. Mit einem umfangreichen Portfolio an relevanten Modellen und Vorhersageinstrumenten ermöglicht Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter

