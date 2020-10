NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Biotech-Unternehmens Amgen haben am Donnerstag mit hohen Verlusten auf neue Studiendaten zu einem Mittel gegen Herzinsuffizienz reagiert. Als abgeschlagenes Schlusslicht im Dow Jones Industrial sackten die erst vor wenigen Wochen in den Leitindex aufgestiegenen Papiere um fast sechs Prozent ab.

Amgen verfehlte mit der Galactic-Studie zum Mittel Omecamtiv Mecarbil wichtige Ziele. JPMorgan-Analyst Cory Kasimov nannte die Daten enttäuschend. Hinter den weiteren Aussichten dieses Produktkandidaten stünden nun Zweifel. Die Amgen-Papiere stuft er weiterhin mit "Neutral" ein./ajx/he