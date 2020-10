mitten in die heiße Phase des US-Wahlkampfs platzt die Meldung, dass US-Präsident Trump nun ebenfalls mit Corona infiziert ist. Juckt das die Börse?

In den USA beginnt die heiße Phase des Präsidentschaftswahlkampfs, oder soll man besser sagen, die „schmutzige“ Phase. Das wenig erkenntnisreiche, aber umso hitzigere Rededuell zwischen Trump und Biden lässt in den letzten Wochen bis zur Wahl Anfang November noch so manchen Punch unter die Gürtellinie erwarten. In diese aufgeheizte Stimmung platzt die aktuelle Nachricht, dass sich nun auch das Ehepaar Trump mit Corona infiziert hat. Insofern besteht zwischen den beiden Kandidaten nun zumindest Waffengleichheit, denn Biden betreibt seinen Wahlkampf seit Wochen vom heimischen Keller aus, während Trump hingegen eifrig mit der Air Force One in den USA herumflog und sich seinen Anhängern vor Ort präsentierte. Es wird spannend sein, zu sehen, wie Trump nun seinen Wahlkampf unter diesen erschwerten Bedingungen fortführt. Im Zweifel wird er wohl noch mehr twittern als vorher.

Die amerikanische Präsidentschaftswahl wird damit noch ein Stück weit unberechenbarer. Drehten sich in jüngerer Zeit die Diskussionen vor allem darum, ob Trump das Wahlergebnis überhaupt anerkennen würde, steht nun sogar latent im Raum, ob die Wahl überhaupt stattfinden kann, falls Biden auch noch erkranken sollte. Mit der Corona-Infektion von Trump werden die Karten neu gemischt, nicht unbedingt zum Vorteil von Trump, aber wer weiß das schon so genau.