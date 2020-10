Europäisches Pharmaunternehmen STADA schließt mit MediPharm Labs exklusive Partnerschaft für medizinisches Cannabis

Meilenstein für weltweite Cannabisbranche – STADA beschreitet in Partnerschaft mit MediPharm neue Wege und vermarktet als großes Pharmaunternehmen medizinische Cannabisprodukte

Die Partnerschaft bestätigt die Produktion von Cannabis in pharmazeutischer GMP-Qualität durch MediPharm Labs. STADAs 125-jähriger Tradition und erfahrene Marketing- und Vertriebsplattform sollen helfen, die wachsende Nachfrage nach medizinischem Cannabis zu befriedigen, beginnend in Deutschland – ein Markt, dessen Wert bis 2025 Schätzungen zufolge 1,5 Milliarden Euro erreichen wird.

BAD VILBEL, Deutschland und TORONTO, Kanada, Oct. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit und Generika mit einer Produktpräsenz in 120 Ländern hat STADA einen exklusiven Liefervertrag mit MediPharm Labs Inc. („MediPharm“) abgeschlossen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE:MLZ) („MediPharm Labs“ oder das „Unternehmen“), einem weltweit führenden Anbieter bei der spezialisierten, forschungsorientierten Entwicklung und Herstellung von Cannabis-API- und Derivatprodukten in pharmazeutischer Qualität mit dem Ziel, den europäischen Pharmasektor mit medizinischen Cannabisprodukten zu beliefern.

„Die Zusammenarbeit mit MediPharm bedient die Anforderungen von Apothekern und Patienten und entspricht STADAs Ziel, sich als vertrauenswürdiger Partner um die Gesundheit der Menschen zu kümmern“, so STADA CEO Peter Goldschmidt. „Die Partnerschaft mit MediPharm zeigt, dass STADA sich zum Ziel gesetzt hat, der Partner schlechthin für Generika, Verbrauchergesundheits- und Spezialprodukte zu werden.”

Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft wird MediPharm GMP-zertifizierte medizinische Cannabisprodukte an STADA liefern, sowie Unterstützung bei Produktion, Logistik und Rechtsfragen bieten. STADA wird für die Kommerzialisierung der Cannabisprodukte verantwortlich sein, zunächst in Deutschland, sowie für deren Vermarktung und die medizinische Ausbildung von pharmazeutisch erfahrenen Außendienstkräften.