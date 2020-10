Eine außerordentliche Hauptversammlung von ABO Invest gibt grünes Licht für eine Umfirmierung der Gesellschaft. Zukünftig soll das Unternehmen clearvise AG heißen. Das Aktionärstreffen stimmt auch neuem genehmigten Kapital zu. In den kommenden fünf Jahren können bis zu 24,5 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen das Portfolio ausbauen. Derzeit werden mehrere Wind- und PV-Projekte in ...