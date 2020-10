Vor einigen Tagen hat Bayer die Aussichten für den Bereich CropScience aktualisiert. Man muss dort vermutlich Abschreibungen in Milliardenhöhe vornehmen. Verschiedene Analysten haben in der Folge auf die neue Lage reagiert. Jetzt haben auch die Experten von Bernstein die Situation in ihr Modell eingearbeitet.Sie bestätigen dabei das Rating „outperform“ für die Aktien von Bayer. Das Kursziel lag bisher bei 83,41 Euro. In der ...