Am morgigen Freitag startet die Zeichnungsperiode beim Börsengang von Compleo Charging Solutions. Die Zeichnungsfrist endet am 19. Oktober. Die Preisspanne liegt zwischen 44,00 Euro und 59,00 Euro. Am 21. Oktober soll die Erstnotiz der Aktie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse erfolgen.Angeboten werden beim IPO bis zu 900.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Altaktionäre geben bis zu 540.000 Aktien ab. ...