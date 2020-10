09.10.2020 / 00:20 CET/CEST

Gilching, 9. Oktober 2020 - Die Mynaric AG hat heute im Rahmen einer Vorabplatzierung aus der heute beschlossenen Barkapitalerhöhung EUR 52,8 Mio. im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Die Vorabplatzierung steht unter anderem unter der Bedingung der Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes, welcher voraussichtlich am 9. Oktober 2020 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wird. Der Vorstand der Mynaric AG hat daraufhin mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von EUR 3.194.734,00 um EUR 800.000,00 auf EUR 3.994.734,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von 800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2020 (Neue Aktien) zu erhöhen. Zugleich hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage der Ergebnisse des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens den Bezugspreis auf EUR 66,00 je Neuer Aktie und das Bezugsverhältnis mit 19 zu 5 festgelegt d.h. neunzehn bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von fünf Neue Aktien.