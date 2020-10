Treasure Data stellt globales Partnerprogramm vor, um die Nachfrage nach Datenplattformen für Unternehmenskunden zu befriedigen

Treasure Data stellte heute sein Globales Partnerprogramm vor, das Agenturen, Beratungsfirmen, Technologiedienstleistern, unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendors, ISVs) und Datenspezialisten neue Zertifizierungen, Schulungen sowie technische, Marketing- und Vertriebsunterstützung für die marktführende Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP) des Unternehmens bietet. Das Programm wird mit 20 strategisch ausgewählten Partnern gestartet und soll wachsen, während wir unseren Kundenstamm in allen Gebieten weiter ausbauen.

„Unternehmen wenden sich an vertrauenswürdige Partner in ihren jeweiligen Branchen, um die kundenzentrierte digitale Transformation zu beschleunigen und komplexe Daten, Skalierungen und andere Hindernisse zu lösen, die außergewöhnliche Markenerlebnisse behindern“, sagte Stephen Lee, Vice President of Strategy and Business Development, Treasure Data. „Das globale Partnerprogramm von Treasure Data hilft vertrauenswürdigen Unternehmenspartnern, ihren technischen Scharfsinn und ihre Erfahrung mit der CDP zu erweitern, um ihre Markt- und Umsatzchancen zu steigern.“

Zertifizierte Partner unterstützen Kunden während ihrer gesamten CDP-Bereitstellung. Für Agenturen und Beratungsfirmen bietet das Programm drei Stufen – Bronze, Silber und Gold – mit stufenspezifischen Verpflichtungen für Online-Schulungen, gemeinsames Marketing, Werbekostenzuschüsse (WKZ), Rabatte sowie technische und vertriebliche Unterstützung. Neben dem Zugang zu den Schulungen der CDP-Akademie von Treasure Data können die Partner auch zusätzliche zertifizierte Vertriebs- und technische Schulungen erhalten, die auf die Schlüsselrollen von Vertriebs- und Marketingbetrieben bis hin zu Datenarchitekten und Wissenschaftlern abgestimmt sind. Das Programm steht auch ausgewählten Technologiepartnern von Treasure Data offen.

„Acxiom und seine Partner sind bestrebt, durch strategische Partnerschaften Veränderungen für die Kunden voranzutreiben, und wir freuen uns, mit einem so leistungsstarken Tool wie der CDP von Treasure Data zu arbeiten“, sagt Mike Menzer, President von Acxiom International. „Kundendatenplattformen sorgen derzeit für viel Wachstum, und wir sehen die Kombination von Acxiom und Treasure Data als eine wichtige Lösung, um den Wert für unsere Kunden zu steigern.“