Medienmitteilung



SoftwareONE gibt Änderungen in der Aktionärsstruktur bekannt

Stans, Schweiz I 9. Oktober 2020 - SoftwareONE Holding AG gab heute bekannt, dass insgesamt 4'402'835 Aktien durch Raiffeisen Informatik über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren verkauft und platziert wurden.

SoftwareONE wurde darüber informiert, dass Raiffeisen Informatik 4'402'835 Aktien zu einem Preis von CHF 25.25 pro Aktie in dem am 8. Oktober 2020 angekündigten beschleunigten Bookbuilding-Verfahren verkauft hat. Nach Abwicklung der Transaktion, deren Abschluss am 13. Oktober 2020 erwartet wird, wird Raiffeisen Informatik keine Anteile an SoftwareONE mehr halten.

Infolge der Transaktion wird erwartet, dass sich der Freefloat von SoftwareONE (exklusive Aktien unter Lock-up) auf rund 58% erhöhen wird. Mit rund 29% werden die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, Beat Curti und René Gilli zusammen weiterhin den grössten Anteil an SoftwareONE halten.

KONTAKT



Patrick Zuppiger, Chief Communications Officer

Tel. +41 44 832 82 00, patrick.zuppiger@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 82 00, anna.engvall@softwareone.com



ÜBER SOFTWAREONE



SoftwareONE ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologie-Lösungen mit Sitz in der Schweiz. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim Kauf der richtigen Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie bei der Verwaltung und Optimierung ihres Softwarebestands. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden verwertbare datengesteuerte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 5'800 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange notiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.