09.10.2020 / 07:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AURELIUS Equity Opportunities: Corporate Governance- und Transparenzinitiative, u. a. durch Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat

München/Grünwald, 9. Oktober 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der AURELIUS Management SE, der Komplementärin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), haben heute eine Corporate Governance- und Transparenzinitiative beschlossen. Unter anderem sieht diese den Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem vor.



Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Dr. Dirk Markus



Die bisher mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat dualistisch strukturierte AURELIUS Management SE soll zukünftig nach angelsächsischem Vorbild monistisch, das heißt mit einem einheitlichen Verwaltungsrat (Board of Directors), aufgestellt werden. In diesem neuen Board of Directors der AURELIUS Management SE werden unter dem Vorsitz von Dr. Dirk Markus alle derzeitigen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat in einem Gremium vereint. Dadurch wird die Effizienz der Corporate Governance nachhaltig gestärkt. Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung.