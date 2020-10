Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich indes neutral. Das jüngst bereits knapp an der Nulllinie oszillierende Momentum bleibt noch knapp im negativen Bereich. Die Slow-Stochastik „klopft“ am überkauften Bereich an.

Der deutsche Leitindex bestätigt damit auch am heutigen Freitag sein erhöhtes charttechnisches Niveau. Die Ausdehnung der Bollinger-Bänder (13.389 bis 12.374) ist ein Anzeichen dafür. Das Mittlere Bollinger-Band (12.882) wurde bereits gestern überschritten.

Die Nervosität der Marktteilnehmer bleibt aber weiter bestehen. Absicherungen sollten daher nach wie vor beibehalten werden. Eine unerwartete Meldung kann auch schnell wieder in „Verkaufspanik“ umschlagen. Die nächste Absicherung bei nun 12.799 kann dann ganz schnell wieder angelaufen werden.

Nervosität und Unsicherheit sind ein Nährboden für irrationale Ausschläge.

Der deutsche Leitindex spiegelt aktuell ganz klar die Zukunftsaussichten. Die Märkte können durchaus trotz schlechter aktueller Nachrichten durchaus noch einige Zeit gut laufen. Oft bedarf es allerdings dann nur eines kleinen Auslösers oder einer veränderten Marktsicht, um plötzliche Abverkäufe zu bewirken.

Für den heutigen Tagesverlauf lässt sich die Bandbreite zunächst zwischen 13.116 (Gap) und 12.882 (Mittleres Bollinger-Band) einordnen.

Ein Re-Test der 12.799 wäre allerdings nicht dramatisch. Erst bei 12.500 (SKS) wird es kritisch. Blick nach oben – Absicherungen belassen.

Fazit:

Heutige Tagesbandbreite: 13.116 bis 12.882

bis DAX 30 weiterhin auf erhöhtem Niveau

