130 Prozent Chance mit Call auf Deutsche Post

Einer der klaren Profiteure der Corona-Krise und des damit verbundenen Booms im Online-Handel ist die Deutsche Post. Dankt anhaltend hoher Paketmengen wird das Unternehmen optimistischer und hat zur Wochenmitte die Progonose von ehemals 3,5 bis 3,8 Mrd. Euro auf nunmehr 4,1 bis 4,4 Mrd. Euro angehoben. Für die positiven Zahlen ist vor allem die Abteilung DHL verantwortlich. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal legt das Unternehmen am 10. November vor. Es ist aber davon auszugehen, dass bei wieder anziehenden Infektionszahlen und damit verbundenen Einschränkungen das Geschäft der Post weiterhin positiv verläuft.

Die Aktie konnte sich dem allgemeinen Einbruch im März zwar nicht entziehen, allerdings gelang der Anstieg auf ein neues Allzeithoch bereits im Juli. Auf die bis im August erfolgte Rally schloss sich zuletzt eine klar erkennbare Konsolidierung mit den Grenzen 37,550 Euro nach unten bzw. 40,00 Euro nach oben an. Aus dieser "Schiebezone" ist der Titel mit den angehobenen Gewinnerwartungen signifikant nach oben ausgebrochen und dürfte damit die zuletzt unterbrochene Rally weiter fortsetzen. Als nächste Hürde zeigt sich aktuell zwar das Hoch vom Mittwoch bei etwa 42 Euro, dieses sollte aber rasch überwunden werden. In den kommenden Wochen rechnen wir dann mit weiteren Bewegungen in historisches Kursneuland nach oben. Sollte sich die Dynamik dabei weiter fortsetzen, halten wir ein baldiges Erreichen der nächsten runden Marke von 50 Euro für möglich.

Der ausgewählte Call (Basispreis 42,00 Euro) mit der WKN SB5R7X weist eine durchschnittliche Volatilität von 25,8 auf.