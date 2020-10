JPMORGAN belässt NOVARTIS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die Kostenkontrolle sollte sich im dritten Quartal für den Pharmakonzern ausgezahlt haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Eine Anhebung der Schätzungen für 2020 sei möglich, wobei der Konsens dies aber schon einpreise./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 10:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 12:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Novartis Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de