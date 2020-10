DGAP-News: CM-Equity AG / Schlagwort(e): Kooperation

CM-Equity AG: LODE kooperiert mit deutscher Investmentfirma CM-Equity zur Förderung des Wachstums in Europa



09.10.2020 / 09:02

9. Oktober 2020 -- Das LODE-Projekt, ein digitales, auf der Blockchain basierendes, Geldsystem für Edelmetalle, kündigte heute eine Partnerschaft mit der deutschen Investmentfirma CM-Equity AG an, um die Dienstleistungen von LODE in Europa weiter zu verbreiten. Heute haben die beiden Firmen ein Tied Agent Agreement geschlossen.