DAX beendet die September-Korrektur

Der DAX arbeitet sich seit dem 2. Oktober, also seit dem Tief der Welle 2 (siehe folgender Chart), in kleinen Schritten, aber stetig nach oben. Der Anstieg geht dabei allerdings sehr wackelig von statten. Denn bullishe Signale werden immer wieder durch Rücksetzer in Frage gestellt.

Bullenfalle war nur ein Rücksetzer in der Welle 3

Vorgestern hatte ich bereits berichtet, dass der DAX das Hoch der Welle 1 sowie das 50%-Fibonacci-Retracement der September-Korrektur bei 12.899,81 Punkten überwinden konnte. Damit sendete er klar bullishe Signale. Diese drohten aber durch einen anschließenden Rücksetzer zum bearishen Fehlsignal zu werden.