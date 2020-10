09.10.2020 - Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat einen Auftrag über die Lieferung von dreizehn Turbinen des Typs N133/4.8 in Großbritannien erhalten. Der Auftrag umfasst ebenfalls einen Premium Service der Anlagen über 15 Jahre mit einer produktionsbasierten Verfügbarkeit. Nach allein über 600 MW in Form von zwei US-Orders in den letzten 4 Wochen zeigt sich die Stärke gerade der "großen Anlagen" mit vier oder mehr MW gegenüber der Konkurrenz - 297,6 und 312 MW Aufträge für den sich wandelnden US-Markt.

Der 62-MW-Windpark entsteht in einer ehemaligen Kohlebergbauregion in South Lanarkshire, Schottland. Der Standort zeichnet sich durch gute Windgeschwindigkeiten von 8,6 Meter pro Sekunde aus, perfekt für die ab Ende 2021 zum Einsatz kommende Turbinenvariante für Starkwindstandorte der Anlagen der Delta4000 Generation.