München (ots) -



- Stimmungslage der CFOs überraschend optimistisch: Geschäftsaussichten haben

sich seit März eindrucksvoll verbessert

- Mehr als drei Viertel der Unternehmen erholen sich bereits oder sind zurück

auf dem Vorkrisen-Wachstumskurs

- Große sektorspezifische Unterschiede: Exportbranchen wie die

Automobilindustrie oder der Maschinenbau leiden am stärksten unter der Krise



Das Schlimmste der Covid19-Krise scheint wirtschaftlich überstanden, und dem

historisch tiefen Konjunkturtal folgt momentan ein steiler Anstieg. Dies ist das

Ergebnis einer Befragung unter 100 Finanzvorständen, dem CFO Survey, den

Deloitte halbjährlich bei deutschen Großunternehmen durchführt. Die aktuelle

Erhebung - durchgeführt zwischen 3. und 30. September - zeigt, dass der

Aufschwung tatsächlich in vollem Gange und die Stimmungslage der CFOs

überraschend optimistisch ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Die Geschäftsaussichten haben sich seit dem historischen Tief im Märzeindrucksvoll verbessert, eine sehr deutliche Mehrheit sieht sich entweder inder Erholungsphase oder sogar bereits zurück auf dem Vorkrisen-Wachstumskurs -natürlich vorbehaltlich, dass die Lage weiter so stabil bleibt und es keinenzweiten Lockdown gibt", sagt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte."Die CFOs sehen die konjunkturelle Lage in Deutschland wie auch die eigenenAussichten überwiegend positiv. Das zeigt auch die generelleInvestitionsbereitschaft, die sich deutlich erholt hat und knapp im positivenBereich liegt. Investieren wollen die Unternehmen vor allem in die Optimierungvon Organisation und Prozessen sowie in die Digitalisierung. Überhaupt ist zubeobachten, dass generell eher in immaterielle Assets wie Software, Daten oderBranding investiert wird - ein deutlicher Hinweis, dass die Covid19-Krise diewirtschaftliche Transformation in Richtung digitaler Wirtschaft beschleunigthat. Allerdings sind die sektorspezifischen Unterschiede groß: Starkexportorientierte Branchen wie die Automobilindustrie oder der Maschinenbauleiden nach wie vor unter der Krise, eher binnenmarktorientierte Branchen wieKonsumgüter und die Immobilienwirtschaft entwickeln sich hingegen sehr vielerfreulicher."Geschäftsaussichten deutlich positivDer jähe Absturz der Konjunkturzahlen nach dem Lockdown hätte nicht vermutenlassen, dass sich die Geschäftsaussichten so rasch und deutlich erholen würden:Fiel der Indexwert beim vorangegangenen CFO Survey - erhoben mit dem Beginn derCovid19-bedingten Lockdowns - noch auf einen Indexwert von minus 68 und somit