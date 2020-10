Was waren das für turbulente Wochen bei Nel ASA? Durch die Querelen beim wichtigen Partner Nikola Motors war die Aktie in den ersten drei September-Wochen massiv unter die Räder gekommen. Die Aktie setzte zeitweise fast 40 Prozent zurück. Doch jetzt sind die norwegischen Wasserstoffspezialisten wieder in der Spur.

Nel ASA hat in den vergangenen Tagen so vehement zurück in die Spur gefunden, dass weitere Investoren und Investmentbanken die Aktie wieder genauer unter die Lupe nehmen. So gibt die norwegische Investmentbank Arctic Securities mit ihrem Analysten Daniel Stenslet ein Kursziel von 25 norwegischen Kronen aus – umgerechnet rund 2,30 Euro!

Die Aktien von Nel ASA kannten in den vergangenen Tagen nur die Richtung nach oben. So konnte sich der Kurs von 1,34 zuletzt auf über 1,80 Euro erholen. Doch damit scheint das Ende noch lange nicht erreicht. Denn alleine bis zu den Allzeithochs winken hier immer noch rund 25 Prozent Gewinnpotenzial.

Fazit: Nel ASA hat es jetzt selbst in der Hand, wieder nach oben durchzustarten. Wird das gelingen? Oder geht es in der nächsten Woche wieder runter? Die Antworten lesen Sie in unserem großen Sonderreport, den Sie hier herunterladen können.