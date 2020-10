APA ots news: FMA-Bericht zum 2. Quartal 2020 der Aufsicht über Kapitalmarktprospekte

FMA billigte 19 Prospekte und 27 Nachträge



Wien (APA-ots) - Die Turbulenzen auf den Kapitalmärkten in Folge der COVID-19-Krise haben auch bei der Emissionstätigkeit der Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) tiefe Spuren hinterlassen. So hatte die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im 2. Quartal 2020 19 Prospekte zu billigen, um fünf weniger als im 2. Quartal 2019; ein Minus von 20,8%. Die Zahl der zu billigenden Nachträge verringerte sich in diesem Vergleichszeitraum von 32 auf 27 (-15,6%). Bei den zu gebilligten Basisprospekten hinterlegten Endgültigen Bedingungen war hingegen ein Anstieg von 1.175 (Q2-2019) auf 4.463 (+280%) zu verbuchen, was aber im Wesentlichen einer erneuten Hinterlegung von Final Terms durch einen Emittenten im Zuge der Umstellung auf das neue Prospektregime geschuldet war. Dies geht aus dem heute von der FMA veröffentlichten Bericht zum 2.Quartal 2020 der österreichischen Aufsicht über Kapitalmarktprospekte hervor.