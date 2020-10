FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurs-Rally in der weltweiten Chip-Branche ist am Freitag in eine neue Runde gegangen. Die Aussicht auf Übernahmen und Fusionen in der Halbleiterindustrie treibt die Kurse weiter nach oben. Hinzu kommen starke Quartalszahlen von NXP Semiconductor vom Vorabend.

In diesem Marktumfeld verteuerten sich Infineon um 1,8 Prozent auf 27,30 Euro, das war der höchste Stand seit Anfang 2002. STMicroelectronics rückten um 1,3 Prozent vor auf ein Hoch seit knapp acht Monaten. Dialog Semiconductor gewannen 0,8 Prozent.