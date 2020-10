Mit viel Vorschusslorbeeren startet 1und1 Drillisch in den heutigen Handel. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund fünf Prozent in die Höhe. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 21,56 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur 1und1 Drillisch-Aktie. Einfach hier klicken.