MAINTAL (dpa-AFX) - Nächste Runde im Preiskampf für Vorleistungen zwischen den beiden Mobilfunkanbietern 1&1 Drillisch und Telefonica Deutschland - und beide Seiten sehen sich als Punktsieger. So proklamiert die United-Internet-Tochter 1&1 für sich, dass sie sich in Bezug auf eine nachträgliche Forderung für die Bereitstellung des Telefonica-Mobilfunknetzes durchgesetzt hat. Die Tochter des spanischen Konzerns Telefonica sieht jedoch ebenfalls einen Punktsieg. So seien nach einem neuen Gutachtenentwurf künftige Nachforderungen durchaus möglich, wenn Telefonica Deutschland (O2) entsprechende Beweise vorlegen könne. Dies könnte nach Einschätzung von Experten für die künftige Gestaltung der Vorleistungspreise, über die beide Konzerne seit Monaten ringen, wichtig sein.

Am Donnerstagabend hatte 1&1 Drillisch in Maintal mitgeteilt, dass der Schiedsgutachter in einem neuen Entwurf zur Preisgestaltung des sogenannten MBA-MVNO-Vertrages (Mobile Bitstream Access - Mobile Virtual Network Operator) eine Nachzahlungsforderung von 64 Millionen Euro in voller Höhe als unberechtigt ansieht.