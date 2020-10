OYAK fügte ein zusätzliches Unternehmen der Fusion hinzu und konzentriert sich weiterhin auf Effizienz und Rentabilität. Nach der Fusion seiner Unternehmen in der Zement- und Energiebranche fusionierte OYAK mit Akdeniz Kimya, einem seiner Unternehmen, das in der chemischen Industrie tätig ist, und mit Chemson, einem im Jahr 2013 unter dem Namen „Akdeniz Chemson” erworbenen österreichischen Unternehmen. Somit hat Akdeniz Chemson mit Geschäftstätigkeiten auf fünf Kontinenten und Umsatzerlösen in 110 Ländern nun ein Umsatzvolumen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erreicht und sich zum weltweit größten Unternehmen im Bereich der PVC-Stabilisatoren entwickelt.

Akdeniz Chemson (Photo: Business Wire)

Süleyman Savaş Erdem, General Manager von OYAK, sagte: „Wir erachten die Phase der Pandemie als eine ,entscheidende Phase’ für OYAK. Im Laufe dieses Prozesses werden wir weiterhin unsere Kräfte bündeln, um eine effizientere und wettbewerbsfähigere Struktur aufzubauen. Wir haben uns durch die Fusion mit Akdeniz Kimya zum weltweit größten PVC-Stabilisator und mit Chemson, dem Unternehmen, das auf fünf Kontinenten tätig ist, zum Marktführer in der Türkei entwickelt. Dank dieser neuen Struktur wurden wir zu einem Unternehmen, das in nahezu jeder Region auf dem Globus, von Europa bis Afrika, von Amerika bis nach Asien und vom Nahen Osten bis nach Australien tätig ist.”

OYAK, der größte betriebliche Rentenfonds in der Türkei, hat in diesem Jahr einen bedeutenden Schritt in der chemischen Industrie nach den bedeutenden Fusionen zwischen den Zement-und Energieunternehmen vorgenommen. Akdeniz Kimya, das unter den Namen Akdeniz Kimya und Chemson (in Österreich), einem der weltweit größten PVC-Stabilisator-Unternehmen, das OYAK im Jahr 2013 erwarb, tätig ist, schloss sich nun unter dem Markennamen Akdeniz Chemson zusammen. Nach dieser Fusion wurde Akdeniz Chemson zum weltweit größten Unternehmen im Bereich der PVC-Stabilisatoren.

Süleyman Erdem hob hervor: „Wir werden auch nach unserer Fusion unsere Vielfältigkeit in der Branche und in unseren Produktgruppen vergrößern.”

Süleyman Savaş Erdem, General Manager von OYAK, hob hervor, dass sie auch weiterhin ihren Zukunftshorizont durch strategische Übernahmen und Fusionen im Laufe der Pandemie, die sie als „entscheidende Phase" erachten, im Blick behalten werden. Süleyman Erdem konstatierte, dass sie beabsichtigen, Akdeniz Chemson in ein Unternehmen zu transformieren, das neue Produkte für unterschiedliche Branchen und Märkte zusätzlich zu bereits bestehenden Produktgruppen entwickeln und produzieren wird.